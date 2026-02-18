Mercato ASSE : Jackpot en vue avec ces 5 pépites de Saint-Étienne

À l’heure où l’ASSE rêve d’un retour en Ligue 1, son plus grand trésor ne se trouve ni dans les tribunes de Geoffroy-Guichard ni dans un coffre-fort, mais bien dans son centre de formation. Cinq jeunes talents, déjà lancés dans le grand bain, pourraient faire grimper la cote des Verts lors des prochains mercatos.

Mercato ASSE : Kévin Pedro, la valeur montante de Saint-Etienne

À seulement 19 ans, Kévin Pedro s’est installé comme un titulaire crédible en Ligue 2. Sept titularisations, une polyvalence précieuse entre l’axe et le couloir droit, et surtout une maturité qui dépasse son âge : le natif de Carcassonne coche déjà beaucoup de cases. Prolongé jusqu’en 2030, le défenseur attire les regards. Selon plusieurs sources, le LOSC, Rennes ou Strasbourg surveillent de près son évolution.

Pour l’ASSE, le message est clair : patience aujourd’hui, plus-value demain. Tout comme lui, Paul Eymard représente une option majeure pour les Verts sur le mercato. À 18 ans, il a déjà refusé les sirènes de Manchester United. Un choix fort à une époque où l’exil précoce est devenu la norme. Le milieu franco-sénégalais a préféré grandir dans le Forez, là où il a été formé. Sous contrat jusqu’en 2028, le jeune joueur a déjà goûté à la Ligue 2. Courtisé aussi par Leipzig et l’Inter, il représente un actif stratégique.

Djylian N’Guessan, 8 M€ refusés et un potentiel intact

Sa saison est freinée par les blessures, mais la cote de Djylian N’Guessan reste élevée. En décembre, une offre de 8 M€ de Chelsea FC a été repoussée. Un signal fort envoyé au marché. À 17 ans, l’attaquant n’affiche qu’un but cette saison, mais son potentiel intrigue l’Europe. L’AS Saint-Etienne parie sur l’explosion future plutôt que sur le gain immédiat. Un pari risqué, mais potentiellement lucratif. Luan Gadegbeku, lui, enchaîne les apparitions et vient de prolonger jusqu’en 2029.

Son volume de jeu et sa sérénité séduisent déjà en interne. Les offres ne sont pas encore tombées, mais le téléphone pourrait vite sonner. Nadir El Jamali, lui, a déjà disputé 17 rencontres cette saison. Buteur en Coupe de France et performant avec les U19, le milieu offensif confirme. À Saint-Étienne, le jackpot n’est peut-être pas immédiat. Mais il se prépare, pièce après pièce, dans le silence studieux du centre de formation.

