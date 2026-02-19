OL : Fonseca prend une décision cash pour Endrick !

Prêté par le Real Madrid, Endrick fait déjà des étincelles à l’OL avec 5 buts en 6 matches. Mais son expulsion face au FC Nantes pousse Paulo Fonseca à poser des limites claires pour le jeune prodige.

OL : Paulo Fonseca prêt à aider Endrick

Endrick s’est rapidement imposé sur les bords du Rhône, mais son récent carton rouge face à Nantes a montré que même les talents brésiliens peuvent perdre pied. Paulo Fonseca ne minimise pas la situation et insiste sur l’importance de l’équilibre entre performance individuelle et collective.

« Nous ne sommes pas dépendants d’Endrick. Je dois faire attention : c’est un joueur très médiatique, mais c’est un joueur de 19 ans », confie le technicien portugais. Le coach de l’OL se veut autant protecteur que formateur. « Je dois aider Endrick à vivre avec cette médiatisation. Le groupe est toujours prêt pour l’aider. Endrick peut encore beaucoup progresser. Il a les mêmes obligations que les autres », poursuit Fonseca.

L’objectif est clair : canaliser le talent tout en préservant sa fraîcheur et sa concentration sur le terrain. Entre pression médiatique et apprentissage du haut niveau, le jeune attaquant devra s’adapter rapidement pour continuer à briller sans éclat accidentel.

