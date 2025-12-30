Mercato OM : Un gros départ se précise à Marseille !

Un super crack de l’OM affole l’Europe à l’approche du mercato hivernal. Les dirigeants marseillais attendent une offre XXL pour sceller son sort.

Mercato OM : Une pépite sur le départ cet hiver ?

Actif sur plusieurs dossiers à quelques jours de l’ouverture de la fenêtre des transferts, la direction de l’OM pourrait prendre une décision surprenante dans les prochaines semaines. Celui de se séparer d’un de ses plus grands espoirs. Il s’agit de Robinio Vaz.

Cette saison, son nom circule en France comme à l’étranger. L’attaquant s’est révélé aux yeux du grand public lors de la 10e journée de Ligue 1. Ce soir-là, il entre dans l’histoire de l’OM. Il devient le plus jeune joueur à inscrire un doublé en championnat. Depuis cet exploit, le jeune attaquant confirme match après match sous le maillot olympien. Il obtient du temps de jeu et livre des performances XXL.

À voir

Transfert choc ? Ilan Kebbal ne cache plus son choix pour l’OM

Lire aussi : Mercato OM : Benatia tente un coup de génie au Portugal

L’Olympique de Marseille tient désormais un joyau. Pourtant, l’hypothèse d’un départ existe. Selon Foot Mercato, la direction marseillaise n’exclut pas une vente. Condition unique : une offre jugée attractive, irrésistible. Du beau monde tourne autour de Robinio Vaz. Le jeune crack est sur la short-list des clubs de Premier League et de Bundesliga. Des contacts existent et Marseille écoute les offres. Transfertmarkt évalue l’avant-centre français à 10 millions d’euros.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Marseille recalé pour un milieu à 20M€ !

OM-Nantes : De Zerbi sous pression, deux sanctions en vue

À voir

Mercato ASSE : Larsonneur poussé vers la sortie ? Sa succession engagée

Mercato : L’OM en feu, une piste inattendue relancée !