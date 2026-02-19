ASSE : Deux victoires et déjà des éloges sur Montanier

Philippe Montanier
© Philippe Montanier, nouvel entraineur de l'ASSE
En seulement deux matchs sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier reçoit déjà des félicitations. Elles viennent tout droit de Toulouse FC, son précédent club.

ASSE : Philippe Montanier signe 2 victoires et relance les Verts

L’ASSE a choisi Philippe Montanier comme entraîneur, à la suite d’Eirik Horneland. Il a pour mission de faire remonter le club stéphanois en Ligue 1. Alors que son prédécesseur est resté sur deux défaites frustrante contre Reims (1-0) et Boulogne (0-1), le technicien français a enchaîné deux victoires, face à Montpellier (1-0) puis Guingamp (1-2).

Grâce aux 6 points glanés, l’AS Saint-Etienne s’est installée sur le podium, à seulement 2 points de l’ES Troyes AC, le leader. Les Verts sont ainsi relancés dans la course aux deux premières places de Ligue 2, donnant directement accès à la Ligue 1.

Le coach de Toulouse encense le nouvel entraîneur de Saint-Etienne

Ex-entraîneur de Toulouse FC (juin 2021-juin 2023), Philippe Montanier a reçu les encouragements et les éloges de Carles Martinez Novell, son successeur chez les Violets.

« Je suis honnêtement très content. […]. À l’époque, Philippe Montanier et le club n’avaient pas trouvé la possibilité de rester ici […], mais sur les six mois passés ensemble, il m’avait beaucoup aidé. Il m’avait prodigué de bons conseils. La relation avait été bonne », a-t-il réagi sur le site lesviolets.com.

Martinez Novell : « Je suis content que Montanier ait pris l’ASSE »

Selon le technicien catalan, son collègue a fait le bon choix en acceptant l’offre de la Direction stéphanoise. « Je suis content que Philippe ait pris cette décision d’aller à l’AS Saint-Étienne, avec Stéphane Lièvre », a-t-il déclaré, avant de leur souhaiter pleine réussite : « J’espère le meilleur pour eux, ils le méritent ».

Pour rappel, c’est Philippe Montanier qui avait remonté le Téfécé en Ligue 1, à l’issue de l’exercice 2021-2022. Son équipe avait inscrit 82 buts en 38 journées et fini en tête du championnat. Va-t-il réussir le même coup avec l’ASSE ? Rendez-vous en mai prochain.

