Mercato FC Nantes : Accord scellé pour Yassine Benhattab ?

Ça se bouscule pour l’avenir de Yassine Benhattab au FC Nantes. Le milieu de terrain pourrait claquer la porte lors du mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab en danger au FCN !

Yassine Benhattab croyait qu’il allait s’imposer au FC Nantes après une saison réussie à Aubagne en National 1 l’an dernier. Mais c’est le calvaire qu’il vit à la Beaujoire depuis son arrivée. Malgré des premières apparitions intéressantes, le milieu de terrain de 23 ans recule dans la hiérarchie. Temps de jeu réduit sous la houlette de Luis Castro.

L’arrivée du nouvel entraîneur, Ahmed Kantari ne semble guère améliorer sa situation. Il pourrait faire confiance à la nouvelle recrue Rémy Cabella et le laisser cirer le banc durant la saison. Un départ cet hiver se précise. Yassine Benhattab va poursuivre sa progression en Ligue 2. Selon Foot Mercato, le joueur se rapprocherait d’un prêt de six mois en deuxième division. L’EA Guingamp cherche une nouvelle gâchette offensive pour la seconde partie de saison, et aurait manifesté un intérêt concret pour son profil.

À voir

Mercato OM : Un gros départ se précise à Marseille !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un top joueur à 7M€ arrive !

Les discussions entre les deux clubs avanceraient bien. Ils accélèrent pour boucler rapidement le dossier. L’objectif est d’offrir au joueur un cadre plus favorable. Benhattab ne quitterait pas définitivement la Beaujoire. Mais il pourrait retrouver sa forme ailleurs et revenir à la fin de cette campagne. Le deal n’est pas totalement bouclé.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Aboukhlal proche de signer ?

Mercato FC Nantes : Arsenal provoque la colère de Kita !

À voir

Mercato ASSE : Maintien de Horneland, KSV face à son choix

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, deux cracks débarquent à Nantes !