Mercato FC Nantes : Un buteur en route pour Nantes !

La direction du FC Nantes a bouclé un nouveau deal à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. Un buteur a donné son accord pour venir à Nantes.

Mercato FC Nantes : Un Marocain arrive !

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita est en colère après la première partie de saison cauchemardesque pour le FCN. Le Polonais a fait venir Luis Castro pour permettre au FC Nantes de montrer un nouveau visage cette saison, mais tout est échec. Les Jaunes et Verts se dirigent vers la relégation après 16 journées de Ligue 1. Ils sont 17e au classement complètement enfoncés dans la zone rouge.

Pour changer la donne, les Kita ont limogé Luis Castro et nommé Ahmed Kantari. Trois nouvelles recrues sont attendues dans les prochaines semaines. Deiver Machado est venu début décembre en tant que joker. Rémy Cabella sera à la Beaujoire dans quelques jours. Les dirigeants nantais ont aussi bouclé l’arrivée d’Ibrahima Sissoko. Et ce n’est pas tout.

À voir

Mercato OM : Sacha Boey, une mission déjà impossible ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Arsenal provoque la colère de Kita !

Le FC Nantes est aussi sur le point de boucler l’arrivée de Zakaria Aboukhlal. Le milieu offensif du Torino, âgé de 25 ans et auteur de neuf apparitions en Serie A cette saison, a donné son feu vert pour rejoindre les Canaris. Il a déjà discuté avec Ahmed Kantari et a accepté de s’engager avec l’actuel 17e de Ligue 1. Le FC Nantes s’est déjà entendu avec le Torino sur les modalités de l’opération : un prêt assorti d’une option d’achat pour la seconde partie de saison.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est fait, un top joueur débarque à Nantes !

Mercato FC Nantes : Accord scellé pour Yassine Benhattab ?

À voir

INFO Mercato : Le PSG tient le meilleur attaquant du monde !

Mercato FC Nantes : Aboukhlal proche de signer ?