OM : Hamed Junior Traoré au cœur d’une vive polémique !

Hamed Junior Traoré n’est toujours pas sorti de l’infirmerie de l’OM. Et sa récente vidéo publiée sur la toile suscite de vives critiques à son égard.

Hamed Junior Traoré, la recrue fantôme de l’OM

L’Olympique de Marseille n’est pas épargné par des blessures. Les blessés de longue date comme Amine Gouiri et Facundo Medina sont en phase de rééducation. Hamed Junior Traoré peine lui aussi à sortir de l’infirmerie. L’international ivoirien n’a disputé qu’une seule rencontre sous le maillot phocéen. La faute à une profonde déchirure à la cuisse.

Hamed Junior Traoré n’a jusqu’ici pas réintégré le groupe de l’OM. Une vidéo publiée sur les réseaux le montre en pleine séance d’exercices de boxe. Si ces images montrent le joueur sur la voie du retour, elles ont surtout déclenché une vague de critiques. Les commentaires moqueurs et acerbes fusent sur la toile.

Les supporters de l’Olympique de Marseille dans le doute

« Vraiment incroyable son niveau en boxe », « ce n’est pas le bon sport », ou encore « on dirait le mec qui reprend après un grave accident », ont réagi de nombreux supporters de l’OM. La vidéo de Hamed Junior Traoré, censée rassurer sur son état de santé, a visiblement eu l’effet inverse.

Hamed Junior Traoré sur la voie de la guérison #TeamOM #OM pic.twitter.com/ugIQPJynjW — Carméla 13 family (@Carmela13family) November 17, 2025

Les fans marseillais s’interrogent sur le bien-fondé de son recrutement. Sachant que le natif d’Abidjan est confronté à des soucis physiques persistants. Il est même incertain pour le choc ce vendredi entre l’OGC Nice et l’OM. Roberto De Zerbi reste cependant optimiste. L’entraîneur italien espère s’appuyer sur son milieu polyvalent en seconde partie de saison.

