Mercato ASSE : Il recale deux grosses équipes pour Sainté

À seulement 18 ans et joyau très prometteur de l’ASSE, Paul Eymard a fait un choix rare dans le football moderne. Courtisé par deux géants européens, le milieu de terrain a préféré la fidélité, la patience et le cœur vert.

Mercato ASSE : Paul Eymard a recalé Man U et l’Inter Milan

Passé professionnel avec l’AS Saint-Étienne le 5 janvier dernier, Paul Eymard n’a pourtant pas manqué de sollicitations. L’Inter Milan et Manchester United ont tenté leur chance, avec des arguments financiers autrement plus séduisants que ceux proposés dans le Forez.

Mais le jeune milieu n’a pas cédé à l’ivresse des projecteurs. « Je me dis que je suis encore loin d’être arrivé et que j’ai beaucoup d’étapes à franchir », confie-t-il avec une maturité désarmante. Conscient des écueils qui jalonnent les carrières trop précoces, Eymard assume un refus fort, presque à contre-courant du football moderne.

Ne pas brûler les étapes, une conviction intime

Lucide, le Stéphanois poursuit : « Ce n’est pas parce que l’on commence à beaucoup parler de moi… que je vais forcément réussir ». Loin de l’arrogance, le discours sonne comme un rappel salutaire : le talent ne garantit rien sans temps ni travail. Soutenu par son entourage, son agent et le club, Eymard veut construire, pas brûler.

Même face à un salaire nettement supérieur proposé par l’Inter, le choix reste clair. « Pour revenir sur les grands clubs européens, c’est trop tôt. Je ne dois pas brûler les étapes », insiste-t-il dans L’Eveil de la Haute-Loire, préférant un projet sportif lisible à une exposition prématurée.

Saint-Etienne, un projet sportif et humain

Au-delà du symbole, Saint-Étienne a su convaincre par son projet. « C’est mon club formateur… avec le club que j’aime, que je supporte », explique Eymard, touché par la confiance accordée. L’accompagnement du directeur sportif Loïc Perrin et l’héritage de ses formateurs, dont Laurent Huard, pèsent lourd dans la balance. Chez les professionnels, le jeune milieu trouve aussi des repères.

« Maxime Bernauer, Florian Tardieu, Mickaël Nadé ou Aïmen Moueffek » l’aident au quotidien. Et quand il évoque le Stade Geoffroy-Guichard, l’émotion déborde : « Jouer ici, c’est waouh ! ». Blessé récemment, Eymard espère désormais « gratter un maximum de temps de jeu ». Avec cette patience assumée et cette ferveur intacte, Sainté tient peut-être bien plus qu’un espoir : une promesse.

