OM : Habib beye obtient un renfort en défense avant Brest !

Nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye va diriger son premier match ce vendredi soir face au Stade Brestois. Il pourra compter sur un renfort défensif pour ce choc.

Brest-OM : Un baptême de feu pour Habib Beye

Le rideau se lève enfin sur la nomination de Habib Beye à l’Olympique de Marseille. Le technicien sénégalais a officiellement fait son grand retour au sein de son club de cœur. Il succède ainsi à Roberto De Zerbi limogé. Les premières images de son entraînement à l’OM inondent déjà les réseaux sociaux.

Cela témoigne sans doute d’une nouvelle dynamique à Marseille. Le baptême de feu de Habib Beye aura lieu ce vendredi soir lors du choc Brest-OM au stade Francis-Le Blé. Les Phocéens jouent gros lors de cette 23e journée de Ligue 1. Ils restent sur trois matchs sans victoire. L’actuel 4e du Championnat devra impérativement s’imposer en vue de se relancer la course au podium.

Leonardo Balerdi est opérationnel pour ce choc

Tel objectif de Habib Beye. Le nouvel entraîneur de l’OM pourra d’ailleurs compter sur une excellente nouvelle en défense. Leonardo Balerdi, absent lors du nul contre Strasbourg (2-2), a réintégré le groupe. Le défenseur argentin semble remis de sa pathologie à l’oreille.

Il a participé activement à l’entraînement collectif ce jeudi, indique le journaliste Bruno Blanzat. Ce renfort de poids offre une solution à Habib Beye pour stabiliser son arrière-garde. Ses choix tactiques pour son premier match sur le banc de l’Olympique de Marseille seront suivis de très près.

