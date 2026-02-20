ASSE : Montanier calme le jeu au sujet du sprint final

Avant son troisième match sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a évoqué son adversaire Lavallois, ainsi que le sprint final. Mais il ne se projeter plus loin.

Avant ASSE-Laval : Montanier pense au « précédent avec Boulogne »

L’ASSE (3e) affronte le Stade Lavallois, actuel 17e et avant dernier de Ligue 2. Néanmoins, le nouvel entraîneur ne regarde pas du tout son adversaire de haut. Bien au contraire, il a invité les Verts à respecter les Tango, tout en restant vigilant et focaliser sur leur objectif.

« Laval va vendre chèrement sa peau. Je trouve qu’ils sont en progrès sur leurs derniers matchs. Il y a eu un précédent avec l’US Boulogne CO. Ça doit rester dans toutes nos têtes », a prévenu le nouvel entraîneur des Stéphanois. Parlant de l’USBCO, elle avait surpris l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (0-1), lors du dernier match d’Eirik Hornerland.

Montanier tempère : « On ne pourra pas surclasser tous nos adversaires »

Au sujet du sprint final, lors des 10 journées restantes après Laval, Philippe Montanier a calmé le jeu. Selon lui, il faut prendre match après match. Son équipe doit donc d’abord bonifier le succès décroché à Guingamp, face au Stade Lavallois, avant de songer à la rencontre avec Pau FC, le 28 février.

L’ASSE est certes revenue sur le podium de la Ligue 2, grâce à ses deux victoires consécutives avec son nouveau coach, mais ce dernier est conscient que son équipe n’écrasera pas la concurrence dans le sprint final.

À voir

Gros coup à l’OM : Habib Beye reçoit une requête inattendue

Lisez aussi : ASSE : Laval prévient Saint-Etienne d’un coup rêvé !

« On sait qu’on aura toujours des moments difficiles en match et qu’on ne pourra pas surclasser tous nos adversaires, surtout dans cette division-là », a-t-il indiqué.

Toutefois, Philippe Montanier compte bien préparer les Verts pour affronter la concurrence dans la course pour la montée en Ligue 1. « On doit progresser quand même là-dessus. Même sous pression », a-t-il demandé.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Laval redoute un attaquant de Saint-Etienne

À voir

Mercato : le PSG accélère pour un phénomène à 40 M€

ASSE : Très critiqué, Horneland est défendu par un Vert

Mercato ASSE : Accord conclu pour Fukuda ?