OL : Grand retour d’Endrick, Fonseca prévient Strasbourg

Exclu à Nantes et absent contre l’OGC Nice, Endrick revient contre le RC Strasbourg. L’entraîneur de l’OL a annoncé le buteur brésilien en grande forme pour son retour.

Fonseca : « Endrick a très bien travaillé cette semaine, il est motivé »

Endrick a connu un arrêt inattendu après ses débuts canon avec l’OL, marqués par 5 buts et 1 passe décisive en 6 matchs. Exclu lors de la rencontre avec le FC Nantes à la Beaujoire, il a écopé d’un match de suspension. Il était donc absent face aux Niçois, dimanche dernier à Décines.

Le retour l’avant-centre brésilien, à l’occasion du déplacement de Lyon à Strasbourg, a été annoncé en grande pompe par Paulo Fonseca. « Endrick ? Il a très bien travaillé cette semaine, il est motivé », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match.

Fonseca défend et protège le nouveau buteur de Lyon

Revenu sur l’expulsion du joueur de 19 ans, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a mis sa faute sur le compte de la jeunesse.

« Ce sont des situations normales pour un jeune joueur de 19 ans, nous avons échangé. C’est un joueur à l’écoute, qui veut progresser. Immédiatement après le match (au cours duquel il avait été exclu, ndlr), nous avons parlé. Il était très frustré, mais il doit apprendre à se contrôler et à rester équilibré », a défendu Paulo Fonseca.

Pour rappel, Endrick avait reçu un premier avertissement dès l’entame du match à Nantes (à la 2e minute). À la 58e minute, il a donné un coup de pied sur la cheville de Dehmaine Tabibou, à la suite d’un accroche. Il a été exclu d’un carton rouge direct, après que l’arbitre a consulté les images vidéo sur la touche.

La LFP sauve Endrick de 2 matchs de suspension

Mais la Commission de discipline de la LFP a annulé le rouge direct, sorti par Mathieu Vernice, pour le remplacer par un deuxième jaune, quatre jours plus tard. Cela n’a rien changé, car deux cartons jaunes dans le même match sont synonymes d’exclusion.

Néanmoins, le joueur prêté à l’OL par le Real Madrid a été sanctionné d’un seul match de suspension, au lieu de deux fermes si le rouge direct avait été confirmé.

