Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Benjamin à Marseille ?

L’OM et l’OL traquent Benjamin Domínguez pour ce mercato hivernal. La porte est ouverte pour le départ de l’Argentin.

Mercato : l’OM et l’OL visent un ailier argentin

La bataille s’annonce rude entre l’OM et l’OL pour un crack argentin. Les deux clubs français sont tombés sous le charme d’un même profil offensif à l’occasion de ce mercato hivernal. Selon Il Corriere della Sera, la cellule de recrutement marseillaise aurait craqué pour Benjamin Domínguez, ailier gauche argentin de 22 ans évoluant à Bologne.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif de La Plata est aujourd’hui estimé à 12 millions d’euros, une valeur en nette progression. Les pensionnaires du stade Vélodrome préparent une offre pour la pépite. Mais l’OM n’est pas seul sur le dossier. L’OL se serait également positionné, tandis que l’AS Roma et River Plate surveillent attentivement la situation.

À voir

ASSE : Horneland face à une urgence à Saint-Étienne

Lire aussi : Mercato OM : Deux obstacles entre Robinio Vaz et Strasbourg

Malgré un temps de jeu limité cette saison (neuf apparitions toutes compétitions confondues pour 291 minutes) Domínguez a su se signaler par une passe décisive et un apport jugé intéressant au-delà des simples statistiques. Il a montré à chaque rencontre qu’il a la force dans les jambes pour évoluer dans un club de haut niveau.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Grosse révélation sur Ben Seghir à Marseille !

OM : De Zerbi soulagé, trois renforts débarquent !

À voir

Mercato PSG : Campos prépare une signature à 65M€

Coup de balai à l’OM : Un indésirable proche de l’Espagne !