ASSE : Laval prévient Saint-Etienne d’un coup rêvé !

Le Stade Lavallois, adversaire de l’ASSE, samedi (19h), arrive à Geoffroy-Guichard, ayant à cœur de réussir un coup contre les Stéphanois.

L’ASSE lorgne la 1re place de Ligue 2, contre Laval

L’ASSE est dans une dynamique positive depuis l’arrivée de Philippe Montanier, son nouvel entraîneur. Troisièmes de Ligue 2, à deux points du leader, les Verts lorgnent la première place occupée par Troyes.

En cas de victoire contre le Stade Lavallois, ils conforteraient leur place sur le podium. Les Stéphanois peuvent aussi profiter d’un éventuel faux pas de l’ESTAC et de son dauphin le Stade de Reims, pour prendre la tête du championnat, à l’issue de la 24e journée.

Bianda (Laval) : « On n’a pas encore battu de gros… ça peut être l’ASSE »

Néanmoins, Laval a bien l’intention de déjouer les plans de l’AS Saint-Etienne. Après deux matchs nuls consécutifs, les Tango sont déterminés à renouer avec la victoire, eux qui n’ont plus gagné en Ligue 2 depuis le 25 novembre 2025, lors de la 11e journée.

« Cette saison, on n’a pas encore battu de gros. Ça peut être l’ASSE même si les Verts ont la meilleure attaque du championnat », a déclaré William Bianda, dans Ouest-France.

Avant-derniers au classement, à un point de la lanterne rouge, le SC Bastia, les Lavallois tentent de quitter la zone de relégation. « L’objectif reste le maintien. On a besoin de lancer une série », a indiqué le défenseur central de l’équipe d’Olivier Frapolli.

