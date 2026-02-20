Gros coup à l’OM : Habib Beye reçoit une requête inattendue

Quelques heures avant le choc Brest-OM, Habib Beye a reçu une demande inattendue. Son arrivée sur le banc phocéen réveille de vieux souvenirs en Coup de France.

Habib Beye déjà sous pression à l’Olympique de Marseille

Un nouveau cycle débute à l’Olympique de Marseille. Après une crise marquée par le départ brusque de Roberto De Zerbi, le club phocéen est finalement parvenu à mettre la main sur son succession. Habib Beye a officiellement repris les rênes de l’équipe première.

Et pas le temps pour lui de savourer son retour à l’OM. Le technicien sénégalais et ses troupes affrontent ce vendredi le Stade Brestois. Habib Beye est déterminé à remporter ce premier test sur le banc phocéen. Cette victoire permettrait à l’OM de se relancer dans la course à une qualification directe en Ligue des champions.

Le plaidoyer de Laurent Spinosi

Cela fait partie des objectifs de cette fin de saison. Le défi majeur reste aussi la Coupe de France. Cette compétition hante encore les mémoires phocéennes. Habib Beye a lui-même connu l’amertume des finales perdues en 2006 et 2007. Cette quête du Graal a d’ailleurs suscité une réaction touchante de la part de Laurent Spinosi.

L’ancien entraîneur des gardiens de l’OM partagé une requête inattendue dans La Provence. « S’il ramène la Coupe de France, je serai obligé de l’appeler », a-t-il indiqué avant d’adresser un plaidoyer à son ancien protégé. « S’il te plaît, laisse-moi la toucher ». La mission d’Habib Beye est donc limpide : briser la malédiction et offrir enfin un titre à l’Olympique de Marseille après plus d’une décennie de disette.

