OM : Déroute à Brest, Habib Beye prend une mesure forte !

Les débuts d’Habib Beye sur le banc de l’OM ne se sont pas déroulé comme il l’espérait. Le technicien sénégalais et son groupe s’envoleront pour un stage de remobilisation.

OM : Habib Beye sonne l’heure de l’exil en Espagne

Le baptême du feu d’Habib Beye a viré au cauchemar ce vendredi soir. Pour sa grande première sur le banc de l’Olympique de Marseille, il a vu son équipe totalement sombrer. Les Phocéens ont été battus (2-0) sur la pelouse d’un Stade Brestois impitoyable. Ce nouveau revers prolonge la série noire de l’OM.

L’actuel quatrième de Ligue 1 reste sur quatre matchs sans le moindre succès. Cette mauvaise passe plonge ainsi l’équipe phocéenne dans une léthargie profonde et inquiétante. Face à cette situation, Habib Beye n’a pas tardé à réagir. La Minute OM assure que dès lundi l’effectif s’envolera pour Marbella afin d’effectuer un stage commando intensif.

L’objectif est clair : s’extraire de la pression étouffante de la cité marseillaise pour tenter de reconstruire une équipe marquée par les récents évènements. Roberto De Zerbi s’en est allé, tandis que le président Pablo Longoria est en passe de faire ses valises.

Une chance de sauver la saison de l’Olympique de Marseille

Dans ce climat de crise, l’exil en Espagne apparaît comme l’ultime chance de sauver une fin de saison décevante. Habib Beye aura la lourde charge de remettre l’équipe sur les rails. Surtout que le prochain match sera face à Lyon, suivi des quarts de finale de Coupe de France face à Toulouse. Beye joue déjà très gros à l’OM.

