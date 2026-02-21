Mercato OL : Un gros départ se précise à Lyon

Une offre arrive pour le jeune crack de l’OL, Malick Fofana. Lyon serait vendeur.

Mercato OL : le Barça prêt à passer à l’action pour Fofana

L’OL pourrait perdre son crack belge l’été prochain. Éloigné des terrains depuis sa grave entorse de la cheville subie en octobre, Malick Fofana n’a pas encore retrouvé la compétition avec l’Olympique Lyonnais. Sa blessure, contractée lors du duel face à RC Strasbourg au Groupama Stadium après un contact musclé avec Ismaël Doukouré, ne semble pourtant pas avoir refroidi les prétendants européens.

En son absence, l’OL a su maintenir le cap grâce aux performances convaincantes d’Afonso Moreira, devenu un élément fiable sur le plan offensif comme défensif. Une montée en puissance qui pourrait toutefois empêcher le retour du Belge dans le onze lyonnais.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone considère toujours l’ancien joueur de La Gantoise comme une cible prioritaire pour le prochain mercato estival. Un transfert autour de 30 millions d’euros serait perçu comme une opportunité par la direction catalane.

Le dossier reste néanmoins conditionné à la situation économique du club blaugrana, toujours contraint par les règles financières strictes de La Liga. De son côté, Lyon, fragilisé financièrement, pourrait voir d’un bon œil une vente importante, d’autant que Fofana n’a disputé que neuf rencontres de championnat cette saison.

