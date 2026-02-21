PSG-Metz : Coup dur confirmé dans la liste de Luis Enrique !

Le PSG est déterminé à battre le FC Metz ce samedi à domicile. Luis Enrique a dévoilé son groupe pour ce choc, avec une grosse absence en attaque.

PSG : Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé face à Metz

Le Paris Saint-Germain recevra ce samedi soir le FC Metz avec un effectif amoindri. Comme cela était pressenti, Ousmane Dembélé ne participera pas à cette rencontre. Le Ballon d’Or 2025 est officiellement indisponible en raison d’une douleur au mollet gauche. L’entraîneur du PSG devra vite trouver une solution de rechange.

Luis Enrique devrait titulariser Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque. L’entraîneur du PSG sera aussi privé des blessés de longues dates. Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou sont toujours à l’infirmerie. La direction parisienne a confirmé leur absence. Quant au jeune Senny Mayulu, il poursuit son entraînement individuel.

Le milieu de terrain polyalent ne sera pas opérationnel pour ce choc PSG-Metz. Son retour est espéré la semaine prochaine, lors du choc retour contre Monaco en Ligue des champions. En attendant, le Paris Saint-Germain est déterminé à prendre les trois points face à la lanterne rouge. Luis Enrique et ses troupes devront tout de même se méfier de cette équipe de Metz.

