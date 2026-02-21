OM : Grosse colère éclate dans le vestiaire après Brest !

Habib Beye connait un début frustrant sur le banc de l’OM. Son équipe a sombré vendredi soir à Brest (2-0). Cette défaite provoque la colère de certains cadres du vestiaire.

OM : Les cadres du vestiaire hausse le ton

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille. La nomination d’Habib Beye en remplacement de Roberto De Zerbi devait ranimer la flamme olympienne. Hélas, son premier test sur le banc de l’OM a tourné au cauchemar. Son équipe a été battu (2-0) par un Stade Brestois impitoyable.

L’OM s’enfonce dans une crise alarmante. Quatre matchs sans succès en Ligue 1, coupés à une élimination précoce en Ligue des champions. La tension est alors montée d’un cran dans le vestiaire. Pierre-Emile Hojbjerg, le capitaine du soir, n’a pas mâché ses mots.

Le milieu de terrain danois était excédé par l’apathie de son équipe. Il poussé un coup de gueule, invitant ses coéquipiers à stopper les discours stériles pour se concentrer uniquement sur le terrain. « Il ne faut pas trop parler, il faut beaucoup travailler et assumer les responsabilités », a-t-il lancé au micro de Ligue +.

Benjamin Pavard lâche aussi ses vérités

Benjamin Pavard, à l’image de son équipe, a livré une piètre prestation. Il a été fautif sur les deux buts encaissés. Mais le défenseur polyvalent a exprimé son amertume. Il reconnait un manque flagrant d’intensité à l’OM, rappelant qu’un tel niveau de jeu est inacceptable. « Quand on est l’OM, on ne peut pas faire ce genre de match ».

L’heure n’est plus aux excuses. L’Olympique de Marseille devra vite se ressaisir avant la réception de Lyon. Cet Olympico sera décisif dans la course à la Ligue des Champions. Habib Beye doit vite trouver des solutions pour relancer son équipe.

