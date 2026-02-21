Equipe de France : Zinedine Zidane dit oui, accord annoncé !

Afficher l’index Masquer l’index
L’équipe de France connaitra un grand bouleversement en son sein. Zinedine Zidane se serait déjà entendu avec la FFF pour prendre la place de Didier Deschamps.
Equipe de France : Zinedine Zidane débarque après le Mondial 2026
Un chapitre historique va s’ouvrir chez les Bleus. Didier Deschamps va diriger l’équipe de France jusqu’à la Coupe du monde 2026. Son héritage est immense. Mais l’identité de son successeur ne semble plus faire de doute.
Zinedine Zidane est désormais en pole position pour reprendre le flambeau. L’homme aux trois Ligues de Champions consécutifs est libre depuis sa seconde démission du Real Madrid. Il n’a toujours pas faire son retour sur les pelouses malgré les multiples sollicitations. L’entraîneur français a surtout un objectif précis en ligne de mire.À voirOM : Grosse colère éclate dans le vestiaire après Brest !
Lire aussi : Mercato OM : Une confirmation de Zidane choque Marseille
Le journaliste Fabrizio Romano s’est penché sur le dossier et lâche une bombe. Il dévoilé un accord verbal liant Zinedine Zidane à la Fédération française de football (FFF). Ce pacte permettrait de stabiliser l’avenir de la sélection bien avant le Mondial 2026.
Cette transition, attendue avec ferveur par les supporters, marquerait le retour du Ballon d’Or 98 au sein de la maison tricolore. Rien n’est pour l’instant officiel dans ce dossier.
Lire la suite sur Zinedine Zidane
Zidane débarque : Un cadre de l’OM facilite son intégration
Equipe de France : Zidane visé avant le départ de DeschampsÀ voirASSE : Montanier prend une grande décision à Saint-Étienne