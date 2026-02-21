Equipe de France : Zinedine Zidane dit oui, accord annoncé !

L’équipe de France connaitra un grand bouleversement en son sein. Zinedine Zidane se serait déjà entendu avec la FFF pour prendre la place de Didier Deschamps.

Equipe de France : Zinedine Zidane débarque après le Mondial 2026

Un chapitre historique va s’ouvrir chez les Bleus. Didier Deschamps va diriger l’équipe de France jusqu’à la Coupe du monde 2026. Son héritage est immense. Mais l’identité de son successeur ne semble plus faire de doute.

Zinedine Zidane est désormais en pole position pour reprendre le flambeau. L’homme aux trois Ligues de Champions consécutifs est libre depuis sa seconde démission du Real Madrid. Il n’a toujours pas faire son retour sur les pelouses malgré les multiples sollicitations. L’entraîneur français a surtout un objectif précis en ligne de mire.

Le journaliste Fabrizio Romano s’est penché sur le dossier et lâche une bombe. Il dévoilé un accord verbal liant Zinedine Zidane à la Fédération française de football (FFF). Ce pacte permettrait de stabiliser l’avenir de la sélection bien avant le Mondial 2026.

🚨 𝗜𝗧'𝗦 𝗗𝗢𝗡𝗘: Zinédine Zidane will be the NEW HEAD COACH of France after the 2026 World Cup. ✍️🇫🇷



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/WbUxYPNMSY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 21, 2026

Cette transition, attendue avec ferveur par les supporters, marquerait le retour du Ballon d’Or 98 au sein de la maison tricolore. Rien n’est pour l’instant officiel dans ce dossier.

