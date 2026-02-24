OL : Comment Mbappé a poussé doublement Endrick vers Lyon

L’OL a obtenu le prêt d’Endrick, mais Kylian Mbappé est bien impliqué doublement dans le départ du Brésilien du Real Madrid.

Real Madrid à l’OL : Endrick poussé au départ par la concurrence de Mbappé

L’OL s’est fait prêter les services d’Endrick, pour six mois sans option d’achat, en janvier 2026. En manque de temps de jeu avec les Merengues, il a accepté de rejoindre Lyon en Ligue 1 pour se relancer.

Arrivé officiellement dans la capitale espagnole le 21 juillet 2024, le jeune attaquant était barré par la forte concurrence de Kylian Mbappé, qui l’y a précédé, trois semaines plus tôt.

En plus de la star arrivée du PSG, le joueur de 19 ans était relégué derrière Gonzalo Garcia au poste d’avant-centre. Le Brésilien avait évidemment peu de chances de jouer devant les internationaux Français et l’Espagnol.

Toute la première moitié de la saison actuelle, Endrick avait fait une apparition de 11 minutes en Liga, une autre en Ligue des Champions (11 minutes également) et il avait joué un match en coupe du Roi (77 minutes).

Endrick : « Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga m’ont poussé à signer à Lyon »

Mais Kylian Mbappé n’a pas seulement poussé la pépite brésilienne dehors sur le terrain. Il l’a aussi encouragé à rejoindre l’Olympique Lyonnais, afin de trouver du temps de jeu et de se relancer, en vue de la Coupe du monde 2026.

Dans un témoignage à Téléfoot, Endrick avoue avoir bénéficié des conseils du numéro 10 du Real Madrid, ainsi que d’Eduardo Camavinga, ancien du Stade Rennais. « Kylian et Eduardo m’ont expliqué que la Ligue 1 était un championnat redoutable, physique et technique, parfait pour progresser. Ils ont insisté sur la grandeur de l’OL et m’ont poussé à signer ici », a-t-il révélé.

À Lyon, Endrick tente de performer, afin de retenir l’attention de Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil. Son objectif étant d’être sélectionné pour le Mondial en juin prochain. Et il semble sur la bonne voie, car il a marqué 5 buts en 7 matchs avec les Gones.

