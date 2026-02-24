Mercato PSG : La condition d’un phénomène avant de signer !

La direction du PSG tente de faire signer un nouveau contrat au jeune Senny Mayulu. Elle a même en main les chiffres désirés par le joueur. Ils s’avèrent supérieures aux salaires de Joao Neves ou de Warren Zaïre-Emery.

Mercato : Les folles exigences de Senny Mayulu au PSG

À seulement 19 ans, Senny Mayulu est devenu le nouveau « couteau suisse » du Paris Saint-Germain. Sa polyvalence, capable d’évoluer dans l’entrejeu et dépanner en attaque, fait de lui un pion essentiel de Luis Enrique. La preuve ? Le jeune titi parisien en est 4 buts et 5 passes décisives en 28 matchs cette saison.

La direction du PSG est consciente de son potentiel rare et de sa maturité précoce. Elle compte sécuriser son jeune milieu de terrain avec un contrat longue durée, courant jusqu’en 2030. Cela reste un bon moyen de dissuader ses courtisans. Problème, le jeune Senny Mayulu reste très gourmand dans les négociations.

Des demandes en inadéquation avec son statut à Paris

Ici Paris Île-de-France rapporte que le clan Mayulu, avant de prolonger, réclamerait une rémunération supérieure à celle de cadres comme Joao Neves ou Warren Zaïre-Emery. Ces prétentions sortent totalement de la grille salariale établie par le PSG. Elles ne reflèteraient pas encore le statut réel du milieu de terrain au sein de la hiérarchie.

Le dossier reste donc en suspens. La direction du Paris Saint-Germain parviendra-t-elle à ramener son jeune crack à la raison ? Le doute persiste, surtout que d’autres clubs étrangers restent aux aguets.

