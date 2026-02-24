Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un roc va signer

La direction du Stade Rennais est sur le point de boucler un gros dossier. Une pépite va parapher un nouveau bail.

Mercato Stade Rennais : Junior Aké va signer pro

Le Stade Rennais va blinder un autre talent du centre de formation. Junior Aké, défenseur central de 18 ans, devrait signer son premier bail avec les Rouge et Noir. Selon les révélations du quotidien Le Parisien, la direction rennaise a décidé d’accorder sa confiance à Junior Aké.

Le jeune défenseur central, qui soufflera ses 19 bougies le 15 mars prochain, devrait parapher un contrat de trois ans. C’est une très bonne nouvelle pour un joueur qui n’a pas encore fait ses premiers pas officiels en Ligue 1. Mais son potentiel semble avoir convaincu l’état-major breton.

S’il n’a pas encore goûté à la compétition chez les professionnels, Junior Aké n’est pas pour autant un inconnu au Roazhon Park. Il est déjà appelé quelques fois pour s’entraîner avec les pros. Il était même retenu pour le choc contre PSG le 13 février dernier.

Le jeune crack n’est pas étranger aux récents succès des équipes de jeunes du Stade Rennais. Junior Aké faisait en effet partie de l’aventure victorieuse en Coupe Gambardella en mai dernier. Ce titre, véritable Graal pour les centres de formation français, a servi de catalyseur pour sa promotion.

