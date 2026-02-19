Mercato PSG : Dossier Rashford relancé, Man United tranche !

La direction du PSG ambitionne de recruter Marcus Rashford, prêté actuellement au FC Barcelone. Sauf que Manchester United a finalement revu sa position concernant son attaquant.

Mercato : Le PSG déçu, Man United change d’avis pour Marcus Rashford

Le dossier Marcus Rashford connait un nouveau rebondissement qui contrarie les plans du Paris Saint-Germain. Les responsables parisiens envisageaient de l’arracher du FC Barcelone lors du prochain mercato. Surtout que l’attaquant anglais réalise un prêt convaincant en Catalogne.

Il en est déjà 10 réalisations et 15 passes décisives en 34 matchs. Marcus Rashford a visiblement retrouvé des couleurs au FC Barcelone. Le club catalan dispose d’une option d’achat de 30 millions d’euros pour le conserver au terme de la saison. Sauf que Manchester United, son club propriétaire, éprouve de vifs regrets face aux performances du joueur.

Daily Star nous apprend que les dirigeants anglais exigent désormais au moins 50 millions d’euros avant de céder définitivement Marcus Rashford. Ces exigences financières n’effraient pas vraiment la direction du PSG. Au-delà de l’aspect financier, c’est surtout le rétropédalage de Man United qui compromet cet éventuel deal.

Les Red Devils souhaitent le conserver

Les Red Devils anticipent déjà l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour succéder Michael Carrick. Ils sont convaincus que ce futur tacticien fera de Marcus Rashford une pièce maîtresse de son projet à Old Trafford.

Ce retournement de situation ferme quasiment la porte à un transfert définitif du natif de Wythenshawe. Le PSG et les autres prétendants devraient se rabattre sur d’autres alternatives offensives.

