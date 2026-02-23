PSG-Monaco : Luis Enrique avec un renfort au milieu !

48 heures avant le choc PSG-Monaco en Ligue des champions, Luis Enrique doit composer des incertitudes. Même si l’entraîneur parisien enregistre un précieux retour au milieu.

PSG : Luis Enrique récupère Fabian Ruiz avant Monaco

Ayant disposé facilement du FC Metz (3-0) en Championnat, le Paris Saint-Germain se concentre à présent sur la Ligue des champions. Les Parisiens accueillent ce mercredi l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Au match aller, les hommes de Luis Enrique avaient renversé les Monégasques (2-3). Ils tenteront de conserver cette avance afin d’accéder au prochain tour.

Lire aussi : Mercato PSG : Malaise autour d’une signature à Paris

À voir

OM : Habib Beye écarte une recrue, la véritable raison sort

L’entraîneur du PSG récupère d’ailleurs un milieu de terrain avant ce choc PSG-Monaco. Le Parisien indique que Fabian Ruiz a repris l’entraînement. Le milieu espagnol était absent depuis plus d’un mois en raison d’une blessure au genou. Il a manqué les quatre derniers matchs du Paris SG. Fabian Ruiz semble sur la voie de la guérison totale. Même si ce rendez-vous européen arrive un peu trop tôt pour lui.

Même son de cloche pour Senny Mayulu. Le joueur de 18 ans semble trop juste pour ce choc. Tandis que le forfait de Quentin Ndjantou, opéré récemment à la cuisse, est déjà acté. Luis Enrique se présentera une nouvelle fois face à l’ASM avec un effectif amoindri. Le héros du match aller, Désiré Doué, devrait finalement tenir son rang. La reprise de ce mardi confirmera les absents pour cette rencontre décisive.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Luis Campos boucle deux dossiers XXL

Mercato PSG : Accord conclu pour Mateus Mané ?

À voir

ASSE : La touche Ilan dans le staff de Montanier

Mercato PSG : Luis Campos boucle une grosse signature !