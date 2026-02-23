ASSE : La touche Ilan dans le staff de Montanier

Adjoint du nouvel entraîneur de l’ASSE, Araujo Ilan explique son rôle dans le staff de Philippe Montanier et sa mission au sein du club.

Ilan (coach adjoint à l’ASSE) : « Mon rôle c’est d’être là pour le club »

Promu dans le nouveau staff technique de l’ASSE, Araujo Ilan donne des détails sur ses tâches en tant que deuxième adjoint de Philippe Montanier.

« Ce n’est pas tout à fait un nouveau rôle, c’est une nouvelle opportunité d’être de nouveau sur le terrain. J’essaie d’aider le coach, je connais un peu mieux les joueurs et plus en profondeur que lui qui vient d’arriver. On essaie de gagner du temps, chose qui n’est pas simple dans le football », a-t-il précisé sur beIN Sports.

« J’étais très proche aussi d’Eirik Horneland (l’ex-coach des Verts). Cependant, il avait deux adjoints. Aujourd’hui, Philippe Montanier m’a demandé d’être un peu plus proche […]. Pour moi, aider le club, le succès collectif, c’est primordial. Mon rôle, c’est d’être là pour le club. Si cela peut apporter un plus, c’est avec grand plaisir », a-t-il confié ensuite.

ASSE : Montanier et son staff apporte la motivation

Le nouveau staff technique de l’AS Saint-Etienne a enregistré trois victoires consécutives en autant de matchs. Le technicien français de 61 ans a relancé l’équipe dans la course pour la montée en Ligue 1. Les Stéphanois sont désormais 2es au classement, à deux points du leader de la Ligue 2.

Ilan donne quelques changements opérés qui ont dynamisé les Verts. « On a essayé aussi de toucher les joueurs là où ça fait mal, mais aussi dans le sens inverse, positivement lorsqu’ils vont entrer, une petite parole dans l’oreille, c’est toujours un moment de motivation en plus », a-t-il indiqué.

Ilan en charge de l’aspect offensif de Saint-Etienne

Pour rappel, Ilan a été attaquant à l’ASSE entre juillet 2006 et février 2010. Il a joué 117 matchs sous le maillot des Verts, pour 31 buts et 11 passes décisives.

Revenu à Saint-Etienne après sa reconversion, il avait été recruteur pour son ancien club. Le Brésilien s’est rapproché ensuite du staff technique, du temps d’Olivier Dall’Oglio.

Sous les ordres de Philippe Montanier, il est en charge de l’animation offensive de l’équipe. « Le premier aménagement qu’il y a eu c’est qu’Ilan gère tout l’aspect offensif et c’est Stéphane (Lièvre) qui gère celui défensif », a expliqué récemment le successeur de Horneland.

