Mercato OL : Un serial buteur attendu à Lyon

L’OL prépare un coup de maître en République tchèque. Les dirigeants lyonnais s’intéresseraient de près au profil d’Amar Memic, milieu du Viktoria Plzen pour le prochain mercato estival.

Mercato : l’OL lorgne un milieu kosovar

En pleine lutte pour une place sur le podium de Ligue 1, l’OL prépare déjà certains coups pour le prochain mercato estival. D’après le média Transferfeed, le club rhodanien explore une piste du côté de la République tchèque afin de renforcer son effectif.

Les Gones surfent sur les vagues du succès cette saison. Les hommes de Paulo Fonseca montrent un visage convaincant en Ligue 1 comme en Ligue Europa. S’ils maintiennent la même intensité, ils pourraient valider les tickets pour la prochaine C1. De nouveaux joueurs sont attendus à Lyon pour la saison prochaine.

Les recruteurs lyonnais s’intéresseraient à Amar Memic. C’est un milieu qui appartient actuellement au Viktoria Plzen. Il est sous contrat jusqu’en juin 2029. International kosovar (9 sélections, 1 but), le joueur réalise une saison solide. Il a fait trembler les filets à 3 reprises et délivré 9 passes décisives en 35 matchs. Le natif de Sarajevo attire aussi l’attention d’autres géants européens. L’Ajax Amsterdam et le Panathinaikos suivent également son évolution de près.

