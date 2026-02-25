Crise à l’OM : Une recrue ne manque pas de culot !

Malgré la crise, l’OM voit l’une de ses recrues sortir du lot. Habib Beye pourra compter sur lui pour le prochain match contre l’Olympique Lyonnais.

OM : Quinten Timber, l’étincelle dans le marasme phocéen

L’Olympique de Marseille traverse une crise, marquée par quatre matchs sans victoire. C’est dans ce contexte difficile que l’arrivée de Quinten Timber ressemble à une véritable bouffée d’oxygène. Le milieu néerlandais a été recruté cet hiver en provenance de Feyenoord pour 4,5 millions d’euros.

Le joueur de 24 ans a signé une contrat de quatre ans et demi à l’OM. Et il n’a pas tardé à justifier l’investissement. Parmi les quatre recrues hivernales, il est celui qui s’est acclimaté avec la plus grande célérité au style de jeu de l’OM. Quinten Timber est vite devenu titulaire en puissance à Marseille. Son adaptation impressionne de nombreux observateurs.

L’ancien Olympien Jean-Charles De Bono a dit tout le bien qu’il pensait d’un tels recrutement à La Provence. Il est bluffé par la capacité de Quinten Timber de « monter et descendre rapidement, se projeter, casser des lignes ». Son travail pour équilibrer l’équipe, tant en attaque qu’en défense, ne passe pas inaperçu.

Un culot remarquable à l’Olympique de Marseille

Ce qui frappe surtout, c’est sa résilience mentale. Le Batave a été l’un des rares à garder la tête hors de l’eau lors naufrage de l’OM à Brest (2-0). Jean-Charles De Bono estimé que Quinten Timber fait preuve d’un « culot » remarquable à Marseille. Il est prêt physiquement et imperméable à la pression médiatique. Son recrutement sonne donc à un pari gagnant pour Pablo Longoria et Medhi Benatia.

