PSG : Terrible nouvelle pour Luis Enrique avant Monaco

Le PSG avance vers le choc retour face à l’AS Monaco avec un vent d’inquiétude soufflant sur le camp parisien. La sortie sur blessure de Désiré Doué face au FC Metz ce samedi soir pourrait bien bouleverser les plans de Luis Enrique à quelques jours d’un rendez-vous crucial en Ligue des Champions.

PSG : Désiré Doué inquiète avant Monaco

Le jeune prodige Désiré Doué avait lancé la rencontre contre Metz avec une précision chirurgicale dès la 3e minute, en trompant la défense messine d’un subtil ballon piqué. Le Golden Boy 2025 semblait en pleine maîtrise de son art, offrant au PSG un avantage précoce et prometteur. Mais la lumière de Doué s’est éteinte trop vite.

Dès la mi-temps, il a quitté la pelouse, remplacé par Ibrahim Mbaye, alors que Paris menait déjà 2-0. Les regards se sont alors tournés vers le banc, où le Français a manifesté un souci à l’adducteur droit. Cette sortie prématurée inquiète le staff parisien. À seulement quelques jours du barrage retour de Ligue des Champions contre Monaco, chaque absence compte et chaque pépin physique peut peser lourd.

Luis Enrique doit désormais réévaluer ses options offensives et revoir sa stratégie, tandis que Doué pourrait devoir passer par des soins intensifs pour être opérationnel. En attendant, le champion d’Europe en titre retient son souffle pour sa jeunesse dorée.

