OL : John Textor évincé de la direction d’Eagle Football

Le départ de John Textor de la Direction d’Eagle Football Holdings Bidco, propriétaire de l’OL, a été officialisé par le groupe, dans un document.

John Textor n’est plus directeur d’Eagle Football Holdings Bidco. Relevé de ses fonctions depuis le 27 janvier, à la suite de sa tentative de coup de force, pour reprendre le contrôle total du groupe, il l’est désormais officiellement.

Ares Management, le créancier de la holding, et Michele Kang, la nouvelle patronne d’Eagle Football Group (ex-OL Groupe), ont annoncé officiellement l’éviction de l’homme d’affaires américain, dans un document publié, ce mardi, comme rapporté par L’Équipe.

John Textor avait tenté de révoquer deux administrateurs indépendants, avec ses avocats, avant l’Assemblée générale d’Eagle Football Group, mais en vain. Il avait vite été contrecarré par le bailleur de fonds, Ares Management.

Notons qu’Eagle Football Holdings Bidco est détenteur des actions et des droits juridiques des clubs suivant : l’Olympique Lyonnais, Botafogo et le RWDM Brussels (ex-RWD Molenbeek).

