PSG : Clash dans le vestiaire, Désiré Doué donne sa version

Le PSG tentera de se défaire de l’AS Monaco ce mercredi soir en Ligue des champions. Désiré Doué, avant ce choc, a tenu à dissiper les malentendus dans le vestiaire parisien.

PSG : Désiré Doué éteint la polémique avant Monaco

Le Paris Saint-Germain joue sa survie en Ligue des champions. Le PSG devra éviter perdre de deux buts d’écart ce mercredi soir face à l’AS Monaco afin d’accéder au prochain tour. Le héros du match aller, Désiré Doué, sera très attendu pour ce barrage retour au Parc des princes.

L’attaquant français est même déjà prêt à assumer ses responsabilités. Sauf qu’une ombre planait sur sa complicité avec Ousmane Dembélé. Ce dernier avait publiquement réclamé davantage de jeu collectif lors de la défaire à Rennes (3-1). Une critique que certains pensaient destinée à Désiré Doué.

Présent devant la presse ce mardi, le jeune prodige du Paris SG a balayé ces doutes. Il ne s’est jamais senti visé par ces propos, rappelant qu’il est primordial pour les cadres de s’exprimer après une telle défaite. L’objectif ici est de souder le groupe et d’avancer vers des objectifs communs. « Entre nous, on se dit les choses très clairement et on est très content d’avancer ensemble ».

Désiré Doué bénéfice de la confiance totale de Luis Enrique. Son attitude irréprochable et son talent brut en font un pion essentiel du vestiaire parisien. Ce choc PSG-Monaco sera l’occasion idéale pour lui de prouver qu’il excelle lors des grands rendez-vous européens.

