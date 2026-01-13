Mercato OL : Accord scellé pour Alpha Touré ?

La direction de l’OL dégote un super crack au FC Metz pour ce mercato hivernal. Alpha Touré est sur la short-list des dirigeants lyonnais.

Mercato OL : Alpha Touré attendu à Lyon cet hiver ?

La direction de l’OL poursuit son mercato hivernal. Sous l’impulsion du coach, Paulo Fonseca, la cellule de recrutement s’active pour renforcer l’entrejeu. Et c’est du côté de Metz que l’OL espère réaliser un joli coup.

D’après Ekrem Konur, le club rhodanien figure parmi les prétendants sérieux pour Alpha Touré. Sous contrat au FC Metz jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain de 19 ans montre tout son potentiel. Il vaut actuellement 2 millions d’euros sur Tranfertmarkt. Déjà incontournable en Lorraine, il a disputé 17 matches de Ligue 1 cette saison. C’est l’un des guerriers du club messin.

Mais le dossier s’annonce complexe notamment à cause de la concurrence. En France, l’OGC Nice suit également de près le profil du natif de Kaolack, tandis qu’à l’étranger, West Ham, l’Eintracht Francfort et Feyenoord font aussi des yeux doux à Alpha Touré.

De son côté, le FC Metz n’entend pas brader l’un de ses éléments clés. Engagé dans une lutte acharnée pour le maintien, le club lorrain devrait exiger un montant XXL avant de laisser partir son jeune crack et préparer l’arrivée de son remplaçant. Perdre Alpha Touré en plein hiver représenterait en effet un coup dur pour les Grenats.

