FLASH Mercato : Robinio Vaz fait ses adieux à l’OM !

Malgré la dernière sortie médiatique de Frederic Massara, directeur sportif de l’AS Rome, l’attaquant de l’OM, Robinio Vaz, s’apprête à rejoindre les rangs du club des Giallorossi.

Mercato OM : Accord total pour le transfert de Robinio Vaz

Dernièrement interrogé par Fabrizio Romano, le directeur sportif de l’AS Rome, Frederic Massara, a laissé entendre qu’une arrivée de Robinio Vaz cet hiver n’était pas donnée, déclarant notamment : « Robinio Vaz est un grand talent, mais cet accord est très improbable. Je ne crois pas que l’Olympique de Marseille veuille vendre Robinio Vaz… Et si c’est le cas, il y a plusieurs tops clubs intéressés, il y en a trop. »

Finalement, le dirigeant italien bluffait, puisque l’avant-centre de 18 ans serait à un pas de signer en faveur de la Roma. D’après les informations du journal L’Équipe, les dirigeants romains et leurs homologues de l’OM auraient trouvé un accord pour le prêt de six mois avec obligation d’achat de Robinio Vaz ce lundi.

« Le jeune Marseillais (18 ans) va se mettre en route pour Rome dans les prochaines heures », assure le quotidien sportif, qui ajoute que « le directeur sportif de la Roma, Frederic Massara, s’est déplacé à Paris dimanche afin d’y rencontrer différents acteurs du dossier Robinio Vaz. »

Le voyage s’est avéré fructueux, car les négociations se sont nettement accélérées ce lundi et le club italien a fini par trouver un accord avec l’Olympique de Marseille en fin de journée sur la base d’un prêt de six mois avec obligation d’achat, pour un montant de 25 millions d’euros, bonus compris.

« Le jeune attaquant (18 ans) s’est lui aussi entendu avec le quatrième de Serie A autour d’un contrat de quatre saisons et demie. Vaz devrait rejoindre la capitale italienne dans les prochaines heures », indique le média francilien. Plus aucun doute dans ce dossier, puisque le principal concerné vient de faire ses adieux au peuple marseillais.

« Il y a des pages plus courtes que d’autres »

En désaccord avec l’Olympique de Marseille pour une prolongation, Robinio Vaz quitte la Ligue 1 et va poursuivre son éclosion en Serie A sous les couleurs de l’AS Rome. L’international français des moins de 20 ans a confirmé son départ imminent du club phocéen sur les réseaux sociaux. Avant de rallier la capitale italienne, le futur ex-protégé de Roberto De Zerbi a tenu, via Instagram, à adresser un message aux supporters marseillais.

« Peuple Marseillais, tout d’abord je voulais m’adresser à vous pour vous remercier pour ce passage à l’OM, ces moments de partage et de bonheur partagés avec vous, il y a des pages plus courtes que d’autres, mais importantes dans ma carrière, merci à mes coéquipiers », a écrit l’enfant de Mantes-la-Jolie.

