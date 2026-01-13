FLASH Mercato : Le PSG montre la porte de sortie à Doué !

C’est un petit coup de tonnerre ! Le PSG montre la porte de sortie à l’un de ses jeunes talents qui porte le patronyme Doué. Explications.

Mercato : Le PSG vire le cousin de Désiré Doué

Deux semaines après l’ouverture du mercato, le Paris Saint-Germain souhaite se séparer d’Eddy Doué dès cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain de 20 ans devrait quitter le club de la capitale durant ce mercato, selon les informations du journal L’Équipe.

« Le milieu de terrain Eddy Doué, cousin de Désiré, intégré au groupe espoirs du PSG, pourrait quitter le club cet hiver. Un club portugais et un autre français sont entrés en discussions pour le faire signer », rapporte le quotidien.

À voir

Mercato : L’OM trouve le remplaçant de Robinio Vaz en Italie

Lisez aussi : Mercato PSG : Campos vise une pointure au milieu de terrain

Auteur de prestations remarquées avec le groupe espoirs du PSG lors de la Premier League International Cup, le jeune milieu de terrain, cousin de Désiré et de Guéla, aurait plusieurs prétendants. Le jeune homme s’est fait remarquer auprès de plusieurs clubs européens dans la compétition, à tel point qu’un départ cet hiver est désormais d’actualité.

« L’Estrela Amadora (D1 portugaise) a entamé des discussions pour réussir à arracher la signature du natif de Bangolo (Côte d’Ivoire), cousin du Parisien Désiré et du Strasbourgeois Guela. Les dirigeants parisiens sont prêts à accepter un départ de leur joueur à six mois de la fin de son contrat, contre un pourcentage à la revente. Un club français, dont l’identité n’a pas filtré, est également entré en négociations ces derniers jours », explique la source francilienne.

Lire la suite sur le PSG

Après la défaite face au Paris FC, le PSG annonce du lourd !

À voir

ASSE : Affluence en Ligue 2, Saint-Etienne en tête

Mercato PSG : Le choix est fait pour la doublure de Hakimi !

Mercato PSG : Luis Enrique boucle un dossier clé au milieu !