Mercato PSG : Campos vise une pointure au milieu de terrain

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, Luis Campos, le directeur sportif du PSG, viserait une pointure du côté de l’Angleterre. Explications.

Mercato : Le PSG s’attaque à une ancienne star de l’OL

Le Paris Saint-Germain a subi un énorme coup dur ce lundi soir avec une élimination en Coupe de France dès les seizièmes de finale face au Paris FC au Parc des Princes. Si les hommes de Luis Enrique ont largement dominé la rencontre, ils sont retombés dans certains travers, notamment au niveau de la finition. Le milieu de terrain n’a pas non plus affiché son rendement habituel.

L’enchaînement des matchs continue de peser sur un groupe limité en nombre. L’été prochain, le PSG pourrait donc décider de renforcer l’entrejeu afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et un profil plairait particulièrement du côté de Newcastle. En effet, selon les dernières informations de TEAMtalk, le Paris SG pourrait revenir à la charge pour Bruno Guimaraes.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international brésilien est un cadre des Magpies, qui souhaitent entamer des pourparlers pour une prolongation. Mais l’ancien joueur de l’OL réfléchirait sérieusement à la suite de sa carrière. Luis Campos pourrait profiter de cette situation pour lui proposer de revenir en France sous les couleurs du PSG.

Mais Paris n’est pas seul sur cette piste, puisque Manchester City aurait également manifesté son intérêt pour Bruno Guimaraes. Cible de longue date des Citizens, le joueur de 28 ans est très apprécié par Pep Guardiola. À Paris, le compatriote de Marquinhos pourrait apporter sa science du jeu et sa qualité technique dans un système capable de le mettre pleinement en valeur.

Le PSG dispute en outre la Ligue des Champions chaque saison et nourrit l’ambition de remporter le titre une seconde fois. Newcastle ne peut pas en dire autant, même si Guimaraes s’épanouit en Premier League.

L’équipe qui raflera la mise dans ce dossier XXL devra avancer les meilleurs arguments, car le natif de Rio de Janeiro se trouve à un tournant de sa carrière et souhaite offrir le meilleur de ce qu’il lui reste à une institution ambitieuse sur le long terme. L’été dernier, Bruno Guimarães disposait d’une clause libératoire fixée à 115 millions d’euros, un montant à la portée des clubs intéressés par l’international brésilien.

Mercato : Le PSG relance la piste Bruno Guimarães !

Mercato PSG : Bruno Guimaraes offert sur un plateau d’or au Paris SG ?

Bruno Guimarães, la bonne nouvelle pour le PSG et al-Khelaïfi