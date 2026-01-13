Mercato : L’OM trouve le remplaçant de Robinio Vaz en Italie

Alors que Robinio Vaz est attendu dans les prochaines heures à l’AS Rome, la direction de l’OM travaille déjà sur sa succession. Un jeune attaquant du Genoa est visé.

Mercato OM : Jeff Ekhator pour remplacer Robinio Vaz

L’heure est au départ à l’Olympique de Marseille ! Le premier à quitter le navire phocéen cet hiver se nomme Robinio Vaz. Le jeune attaquant de 18 ans, malgré les efforts financiers de la direction de l’OM, a refusé de prolonger son contrat expirant en juin 2028. Ce choix fort a eu des répercussions immédiates.

Robinio Vaz a été mis à l’écart du groupe de Roberto De Zerbi avant d’être envoyé à l’AS Rome. Il sera prêté aux Giallorossi avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros. L’officialisation de son transfert devrait tomber sous peu. En attendant, la direction de l’OM ne reste pas inactive. Elle travaille déjà en coulisse pour combler son départ.

Et pour remplacer sa pépite, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur un autre talent prometteur. Le journaliste sportif Ben Jacobs assure que les dirigeants marseillais suivent de très près le profil de Jeff Ekhator. Agé seulement de 19 ans, l’attaquant italien s’impose comme la révélation du Genao cette saison. Ses performances – 3 buts en 18 rencontres, et sa puissance athlétique ont alerté les Olympiens.

🔹L’OM serait intéressé par le profil de Jeff Ekhator 🇮🇹 (19 ans). L’attaquant du Genoa suscite également l’intérêt de la Roma, de l’Atalanta et de Brentford. (@JacobsBen)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/zj8GEWAtbR — MercatOM (@Mercat_OM) January 13, 2026

Une forte concurrence se met en place

Toutefois, l’OM n’est pas seul sur le dossier Jeff Ekhator. Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, devront faire face à des concurrents de tailles. L’AS Rome, proche de signer Robinio Va, serait aussi sur ses traces. L’Atalanta Bergame et Brentford seraient aussi à ses trousses. La bataille pour Jeff Ekhator promet ainsi d’être intense. Un chèque compris en 20 et 25 millions d’euros est attendu pour son transfert.

