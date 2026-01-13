ASSE Mercato : Bernauer out, Horneland fait une annonce

L’absence de Maxime Bernauer change les plans de l’ASSE pendant ce mercato. Eirik Horneland a lâché une première réponse sur la question du recrutement d’un défenseur central.

ASSE : Bernauer opéré et indisponible pour le reste de la saison

L’ASSE va-t-elle recruter un nouveau défenseur central pendant ce mercato d’hiver ? La question est étudiée par Kilmer Sports Ventures, depuis l’opération de Maxime Bernauer au ménisque. Gêné par une douleur au genou depuis le début de la saison, le défenseur français s’est finalement fait opérer, vendredi dernier.

Son indisponibilité est estimée entre 3 et 4 mois. Par conséquent, sa saison semble d’ores et déjà terminée. L’absence de Bernauer est un coup dur pour l’AS Saint-Etienne, d’autant que Chico Lamba est encore en reprise. Il a rejoué avec la réserve, puis avec les pros en amical pour se remettre en jambe, mais il est confronté un souci physique après trois mois sans jouer.

Mercato : L’ASSE recrutera si le retour de Lamba est retardé

Du coup, la question a été directement posée à Eirik Horneland, après le match contre l’AJ Auxerre. Il s’est fixé un délai avant de prendre une décision. « Est-ce que la blessure de Maxime Bernauer va nous pousser à recruter au mercato ? On verra », a-t-il répondu d’emblée.

Le coach des Verts espère récupérer Chico Lamba, le plus rapidement possible, pour éviter de recruter un défenseur central. « On verra comment ça se passe la semaine prochaine, surtout par rapport à Chico, voir s’il a besoin de plus de temps (pour revenir, ndlr). Si c’est le cas, on regardera pour le mercato », a-t-il indiqué ensuite.

Pedro ou Dodoté parmi les options de Horneland

Entretemps, le technicien norvégien a décidé de faire confiance aux jeunes arrières centraux du club, aux côtés du solide Mickaël Nadé. « Pour le moment, Kevin Pedro a montré de belles choses, il a montré qu’il pouvait jouer à ce niveau-là. On a donc Pedro […], avec également Axel Dodote (19 ans) qui est là dans notre centre de formation. […]. Je suis plutôt confiant, la défense centrale que nous avons est assez bonne », a-t-il rassuré.

