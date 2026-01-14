Mercato PSG : Ibrahima Konaté pose ses conditions et fait pression

Avec Ibrahima Konaté, le PSG prépare déjà son mercato estival et pourrait frapper fort. L’international français, défenseur central de Liverpool, met la pression sur son club pour une prolongation salariale.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté, le dossier chaud de l’été

Le PSG surveille avec attention la situation contractuelle d’Ibrahima Konaté. À 26 ans, l’international français arrive en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, ce qui pourrait ouvrir la voie à un transfert estival. Selon The Athletic, les négociations entre les Reds et le joueur patinent, principalement à cause d’un désaccord sur le salaire.

Pour le club parisien, c’est l’occasion de saisir une opportunité rare : recruter un défenseur central de qualité internationale sans devoir casser sa tirelire. Mais la prudence reste de mise : Liverpool n’a pas dit son dernier mot, et le dossier pourrait se compliquer si Konaté décide de prolonger son aventure anglaise.

Des exigences salariales qui font réfléchir

Le défenseur ne cache pas ses ambitions. Selon The Times, il souhaiterait un salaire annuel de 11 millions d’euros pour prolonger son contrat avec les Reds. Une somme qui fait réfléchir, même pour des clubs aux poches profondes comme le PSG. Dans l’équation, il faudra aussi compter sur les désirs du joueur : rester à Liverpool ou tenter l’aventure parisienne sous les projecteurs du Parc des Princes.

Pour Luis Campos et les dirigeants parisiens, le casse-tête est clair : attendre une ouverture, négocier finement ou passer à côté d’un renfort de choix. Et dans le milieu du football, comme souvent, le timing est aussi décisif que le talent. Si tout se met en place, l’été prochain pourrait voir Konaté débarquer à Paris… avec un salaire à la hauteur de ses ambitions.

