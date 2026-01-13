Mercato PSG : Le Paris SG proche de boucler deux gros deals !

Le PSG semble vouloir allier stabilité et ambition au cours de ce mercato d’hiver. Fabian Ruiz et Senny Mayulu pourraient prochainement sceller leur avenir au sein du club francilien.

Mercato PSG : Senny Mayulu, la pépite à sécuriser

Le jeune milieu de terrain de 19 ans, Senny Mayulu, attire toutes les attentions du PSG. Polyvalent et audacieux, le Titi parisien a déjà montré qu’il pouvait faire la différence sur la scène européenne. Ses dix buts depuis ses débuts, dont un en finale de Ligue des champions, témoignent d’un talent certain et d’un sang-froid surprenant pour son âge. La direction du club souhaite lui offrir une prolongation longue durée.

Au-delà de la simple signature, il s’agit d’un véritable pari sur l’avenir. Mayulu pourrait devenir l’un des piliers d’une équipe parisienne en quête de renouvellement et de continuité, dans un secteur offensif où les discussions se multiplient également avec Barcola et Dembélé. Les négociations se déroulent actuellement dans un climat serein selon RMC Sport, mais l’ombre des courtisans et des prétentions salariales plane toujours.

Fabian Ruiz : la confiance avant tout

Du côté des cadres, Fabian Ruiz est sur le point de prolonger son contrat jusqu’en 2029. Le milieu espagnol, souvent discret mais efficace, incarne le profil de joueur que le PSG veut voir s’ancrer durablement au sein de son effectif. Une hausse salariale est envisagée, signe que le club mise sur sa stabilité et son engagement, même si l’opinion publique a parfois été moins généreuse à son égard.

L’objectif est clair : bâtir une ossature solide autour de joueurs fiables et expérimentés pour tenir la cadence d’une saison exigeante. Avec Ruiz, le Paris Saint-Germain envoie un message fort : le projet parisien ne repose pas uniquement sur les stars médiatiques, mais aussi sur ceux qui travaillent dans l’ombre pour faire briller l’équipe.

Pas d’intérêt pour Alberto Costa

Enfin, alors que certains médias évoquaient le jeune latéral portugais Alberto Costa comme futur renfort, le PSG n’a aucune intention de le recruter. Le club privilégie des prolongations internes plutôt que de nouvelles dépenses superflues sur le marché, renforçant ainsi sa stratégie d’investissement sur ses propres talents.

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain se profile donc comme un subtil mélange de prudence et d’audace. Entre jeunes pépites à sécuriser et cadres à fidéliser, Paris trace sa route avec méthode… et un soupçon de flair espagnol et français.

