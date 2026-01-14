Mercato : Le PSG ouvre la porte à un départ à 100M€

Le PSG pourrait vivre l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato estival. En coulisses, un dossier offensif prend de l’épaisseur, entre hésitations contractuelles et convoitises anglaises.

Mercato PSG : Barcola, le talent parisien qui interroge

Arrivé au PSG avec l’étiquette d’un pari d’avenir, Bradley Barcola n’a jamais vraiment cessé de susciter le débat. Talent brut, percussion déroutante, mais intégration parfois inaboutie : l’ailier de 23 ans navigue entre promesses et frustrations. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, les discussions autour d’une prolongation stagnent, signe d’un flou que Paris ne peut éternellement ignorer.

Sous Luis Enrique, Barcola n’a pas encore obtenu le statut auquel beaucoup le destinaient. Utilisé par séquences, rarement installé dans la durée, l’international français voit son temps de jeu osciller. Un détail qui n’en est pas un à cet âge-là, surtout lorsque l’Europe observe et que la patience devient une denrée rare, même dans la capitale.

La Premier League en embuscade, Paris fixe le cadre

Outre-Manche, le profil de Barcola séduit. Liverpool, Arsenal et Chelsea scrutent la situation avec attention, prêts à offrir ce que Paris hésite encore à garantir : un rôle central dans un projet sportif lisible. La Premier League aime les joueurs capables de dynamiter un match, et le Français coche plusieurs cases.

Conscient de la valeur marchande de son ailier, le Paris SG n’entend toutefois pas brader son actif. Le prix est fixé : autour de 100 millions d’euros selon TEAMtalk. Une somme qui agit comme un filtre, mais pas comme un repoussoir. À ce tarif, Paris affiche sa position avec une certaine ironie : Barcola n’est pas indispensable, mais il est précieux. Reste à savoir si l’Angleterre transformera son intérêt en chèque. Le mercato, lui, n’attend jamais longtemps.

