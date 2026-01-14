Mercato PSG : C’est confirmé, deux cracks vont signer !

La direction du PSG négocie avec deux cracks pour une prolongation de contrat.

Mercato : le PSG prépare deux prolongations !

Les dirigeants du PSG travaillent pour boucler deux gros dossiers. Deux cadres de l’équipe de Luis Enrique pourraient prolonger leur bail. Selon les informations de Fabrice Hawkins, le club de la capitale a entamé des discussions pour prolonger deux milieux de terrain. Il s’agit du jeune Senny Mayulu (19 ans) et l’expérimenté Fabian Ruiz (29 ans). Ces deux joueurs sont actuellement sous contrat jusqu’en 2027.

Le dossier Mayulu est jugé prioritaire en interne. Révélation de la saison passée, le titi parisien est déjà sur la short-list de certains cadors européens. Les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent pas le perdre. Ils veulent le garder pour de nombreuses saisons. Depuis le début de cette campagne, il a déjà claqué deux pions et délivré deux offrandes en 12 apparitions en Ligue 1.

À voir

Mercato : Surprise ! L’ASSE dit non à une grosse offre

Lire aussi : Mercato PSG : Campos vise une pointure au milieu de terrain

Parallèlement, les négociations se poursuivent avec Fabian Ruiz. Le milieu international espagnol est proche de trouver un accord avec le PSG pour un nouveau bail courant jusqu’en 2029. Malgré une forme un peu en baisse ces dernières semaines, Mayulu comme Ruiz restent des pièces majeures du projet parisien.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Le PSG ouvre la porte à un départ à 100M€

Mercato PSG : Ibrahima Konaté pose ses conditions et fait pression

À voir

Mercato : l’OM subit un sale coup de Chelsea !

FLASH Mercato : Le PSG montre la porte de sortie à Doué !