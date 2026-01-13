Mercato OL : Alonso part, Endrick rappelé par le Real ?

Après le départ de Xabi Alonso, la rumeur sur un rappel d’Endrick au Real Madrid circule en Espagne. Mais la question est déjà tranché.

Real Madrid : Une clause de rappel d’Endrick valide jusqu’au 20 janvier

Le prêt d’Endrick à l’OL comporte bien une clause de rappel, glissée par le Real Madrid, selon la précision de Fabrizio Romano. Depuis le départ de Xabi Alonso, une forte rumeur évoque un possible retour de l’attaquant de 19 ans à « La Maison Blanche ».

Lisez aussi : Mercato OL : Accord scellé pour Alpha Touré ?

À voir

OM : Coup dur, De Zerbi privé de 5 joueurs contre Bayeux

En réponse à ces bruits de couloir, le journaliste italien assure que la clause dont dispose le club espagnol peut être activée jusqu’au plus tard le 20 janvier. Ce qui laisse une marge d’une dizaine de jours à l’Olympique Lyonnais pour recruter un autre avant-centre, si le Brésilien était rappelé à Madrid.

Le Real décide de ne pas activer la clause, Endrick reste à l’OL

Cependant, ce ne sera pas le cas, puisque le Real Madrid a décidé de ne pas rappeler Endrick, à en croire l’ex-journaliste de Sky Sport. Malgré le départ de Xabi Alonso, la direction madrilène le laisse poursuivre sa progression à l’OL. Surtout qu’il a été décisif dès sa première apparition, en coupe de France. Le nouvel avant-centre des Gones a inscrit le but de la victoire de son équipe contre le LOSC à Lille (2-1), dimanche.

Pour rappel, Endrick est prêté à Lyon pour six mois, soit jusqu’au 30 juin 2026, contre une indemnité de près d’un million d’euros, mais sans option d’achat.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Endrick, déjà un pari réussi pour Lyon

Mercato OL : Accord trouvé pour le transfert d’un défenseur

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique boucle un dossier clé au milieu !

Mercato OL : Benzema de retour à Lyon ? La grosse manœuvre est lancée