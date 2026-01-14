Départ de Robinio Vaz : l’OM change de plan sur le mercato

Le départ de Robinio Vaz a laissé un vide à l’OM qu’il faudra vite combler. Sauf que la direction phocéenne a décidé de revoir sa stratégie offensive en s’appuyant une solution interne.

Mercato OM : Une solution interne pour remplacer Robinio Vaz

L’Olympique de Marseille vient de boucler un gros transfert en ce mois de mercato. Le jeune attaquant Robinio Vaz a rejoint l’AS Rome contre un chèque de 25 millions d’euros. Ce transfert record laissait présager l’arrivée d’un renfort pour le remplacer en attaque. Mais voilà que la direction de l’OM a revu ses plans dans ce secteur de jeu.

Le journaliste Fabrice Hawkins assure que les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ne comptent pas réinvestir une partie du pactole dans l’arrivée d’un nouvel avant-centre. La direction phocéenne a plutôt choisi de privilégier une solution interne pour compenser le départ de Robinio Vaz.

Le retour en grâce de Neal Maupay

Roberto De Zerbi souhaite effectivement s’appuyer sur Neal Maupay, dont le statut à l’OM a connu un virage spectaculaire ces derniers jours. L’attaquant franco-argentin était longtemps considéré comme un indésirable et relégué en équipe réserve. Mais il a finalement réintégré le groupe professionnel.

Le retour en grâce de Neal Maupay a même été validé de fort belle manière ce mardi soir en Coupe de France. L’ancien Niçois a inscrit un but lors du large succès face à Bayeux (9-0). Une réalisation très symbolique pour celui qui était jusqu’ici poussé vers la sortie. De Zerbi semble à présent convaincu que l’attaquant possède les qualités pour aider l’équipe en cette seconde partie de saison.

