Coup de tonnerre : Marcus Rashford proche du PSG pour 50M€ ?

Le PSG a déjà des pistes en tête pour renforcer l’effectif de Luis Enrique l’été prochain. Le club de la capitale reste notamment un fidèle admirateur de Marcus Rashford, prêté au Barça par Manchester United.

Mercato : Le PSG prêt à mettre 50M€ sur Marcus Rashford

Le Paris Saint-Germain veut tenter un gros coup sur le marché des transferts en doublant le FC Barcelone sur le dossier Marcus Rashford. Le club parisien serait prêt à formuler une offre de 50 millions d’euros à Manchester United pour recruter l’attaquant international anglais. Selon les informations du média espagnol Marca, les dirigeants du PSG voient en Marcus Rashford une opportunité majeure pour renforcer leur secteur offensif.

À 28 ans, le joueur reste une valeur sûre du football européen malgré des saisons récentes plus irrégulières à Manchester. Le FC Barcelone suivrait également le dossier de près, mais le Paris Saint-Germain compte bien utiliser sa puissance financière pour prendre l’avantage. Mais l’affaire est encore loin d’être faite.

Le Barça veut lever l’option d’achat de Rashford

Marcus Rashford va probablement rester au FC Barcelone à la fin de son prêt. Le club catalan est bien décidé à lever son option d’achat estimée à 30 millions d’euros. Si les doutes étaient permis lors de son arrivée cet été, ils ont rapidement été dissipés. En quelques semaines seulement, le natif de Manchester s’est mis tout le monde dans la poche à Barcelone.

Souvent aligné sur le côté gauche de l’attaque pour accompagner Lamine Yamal et soutenir l’attaquant de pointe, l’ancien joueur d’Aston Villa a su gagner la confiance de ses partenaires et de son entraîneur Hansi Flick. Avec 7 réalisations et 11 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, Rashford retrouve des jambes et un football qui s’étaient perdus en Angleterre ces derniers mois.

Alors qu’il est prêté avec une option d’achat estimée à 30 millions d’euros, les Blaugranas ont déjà pris leur décision. En effet, selon les révélations de Mundo Deportivo, les décideurs barcelonais auraient émis le souhait de recruter définitivement l’Anglais à la fin de la saison. Cela tombe bien puisque Marcus Rashford veut rester lui aussi. Le Paris SG de Nasser Al-Khelaïfi sait donc à quoi s’attendre dans ce dossier.

INFO Mercato : Marcus Rashford annonce sa décision au Barça

