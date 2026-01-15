Mercato Stade Rennais : Le SRFC mise gros sur un jeune talent prometteur !

Le Stade Rennais réalise un joli coup sur le mercato en prolongeant l’un de ses jeunes espoirs. Paolo Limon, âgé de 20 ans, s’engage jusqu’en 2028, symbole de la confiance des Rouge-et-Noir dans leur formation.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC sécurise l’avenir de Paolo Limon

À peine huit mois après son premier contrat professionnel, Paolo Limon a convaincu le staff rennais de son potentiel. Initialement milieu de terrain, il a été repositionné défenseur par Habib Beye, montrant une polyvalence précieuse. Cette prolongation jusqu’en 2028 traduit la volonté du club de sécuriser ses jeunes talents et de bâtir une équipe sur le long terme.

Le Briochin, entré en jeu pour sa première en professionnel lors de la Coupe de France face aux Sables-d’Olonne, a su séduire par son sérieux et son implication à l’entraînement. Le SRFC mise ainsi sur un profil capable de s’inscrire durablement dans le projet sportif du club.

𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗟𝗶𝗺𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 ✍️



Rennais depuis 5 saisons, Paolo Limon a paraphé un nouveau contrat et est désormais lié au SRFC jusqu’en 2028. Le défenseur voit son travail récompensé après avoir connu sa première apparition avec les pros face aux Sables.#Limon2028 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 14, 2026

Une promesse d’avenir en Bretagne

À 20 ans, Limon incarne la relève rennaise. Son contrat prolongé, il devient un symbole d’espoir pour les supporters et un exemple pour les jeunes de l’académie. Le SRFC confirme son orientation stratégique : valoriser ses jeunes, tout en préparant la future ossature de l’équipe.

Paolo Limon, déjà surnommé « le futur mur breton », devra désormais transformer la confiance placée en lui en performances concrètes sur le terrain, pour devenir un pilier des Rouge-et-Noir.

