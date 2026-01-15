OM : Le coach de Bayeux massacre De Zerbi

À l’encontre de Roberto De Zerbi, Éric Fouda, entraîneur de Bayeux, ne mâche pas ses mots. Entre admiration fanatique pour l’OM et critique acerbe du tacticien italien, la guerre des mots bat son plein.

OM : Une pique à De Zerbi qui ne passe pas

À la veille du 16e de finale de Coupe de France face à l’OM, Éric Fouda avait déjà fait parler de lui. Grand supporter de Marseille, le coach de Bayeux n’avait pas hésité à critiquer ouvertement le style de son homologue italien. « On respecte son vécu, son expérience, mais, car il y a toujours un mais, de tous les OM que j’ai vu jouer, le sien n’est pas celui que je préfère. Je trouve que son OM est une copie tactique, qui ne fonctionne pas avec ces joueurs », confiait-il dans les colonnes de La Provence.

De Zerbi, interrogé sur ces déclarations, n’avait pas vraiment apprécié l’attaque, mais a répondu avec un mélange de diplomatie et d’humour : « On sait que leur coach aime parler, il donne des conseils aux autres coachs. S’il veut m’en donner, je lui donnerai demain mon numéro de téléphone. S’il veut me conseiller de quelle manière je devrais jouer, moi, j’accepte tous les conseils qu’on peut me donner. »

Après le match, le ton monte encore

Le 9-0 infligé par l’OM à Bayeux à Michel-d’Ornano aurait pu clore le débat. Mais Éric Fouda a choisi d’en remettre une couche au micro de RMC : « En tant que supporter de l’OM, De Zerbi n’est pas le vrai coach pour l’OM. Quand je dis qu’ils ont des faiblesses mentales, je veux dire que c’est le coach qui transmet ça ». Le coach normand poursuit, avec une pointe d’ironie :

« Je suis d’accord avec Dugarry quand il dit qu’une équipe joue à l’image de son coach. Cette fragilité qu’on ressent, c’est sa fragilité. Quand un coach amateur dit qu’il préfère l’OM de 1993 avec Di Meco, Boli… et si lui prend ça pour lui, et s’il n’a pas compris que je suis un fada de Marseille, c’est qu’il n’a pas tout compris. » Une passe d’armes improbable qui ajoute un parfum de feuilleton à cette confrontation déjà très médiatisée.

