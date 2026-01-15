Mercato : L’OM se frotte à Manchester City pour un défenseur

La direction de l’OM n’en a pas encore terminé avec son mercato. Les responsables phocéens livreraient une bataille larvée à Manchester City pour un jeune défenseur de Ligue 1.

Mercato OM : Charlie Cresswell visé par les Phocéens

L’Olympique de Marseille travaille activement à renforcer son effectif durant ce mercato. Les dossiers offensifs, ceux d’Anis Hadj Moussa et Himad Abdelli, font beaucoup parler. Même si les dirigeants de l’OM ne négligent pas les autres secteurs de jeu. Ceux-ci souhaitent également s’attacher les services d’un défenseur.

Et selon les informations du compte Omaniaque sur X, la direction de l’OM est très intéressée par le recrutement de Charlie Cresswell de Toulouse FC. Le jeune défenseur central de 23 ans est perçue comme le renfort idéal aux yeux des Phocéens. Lui qui enchaine des prestations solides en 18 apparitions.

À voir

Mercato FC Nantes : Julien Lomboto attendu à Nantes ?

Lire aussi Mercato : L’OM en feu, une recrue surprise dans les tuyaux

Le prodige anglais viendrait apporter de la concurrence au sein de l’arrière-garde de l’OM et anticiper d’éventuels départs. Benjamin Pavard, n’étant que prêté par l’Inter Milan, est incertain de rester à Marseille. Tandis que Leonardo Balerdi pourrait s’en aller en cas de grosse offre. Toutefois, l’OM n’est pas seul sur ce coup.

Attention à la concurrence de Manchester City

Les prouesses de Charlie Cresswell ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Manchester City tenterait aussi de le recruter. Cette forte concurrence de faire grimper son prix estimé à 15 millions d’euros, selon Transfermarkt. L’OM aura donc fort à faire en vue de boucler ce dossier.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 According to French sources, Manchester City have identified Toulouse defender Charlie Cresswell as a target.



The player is being closely monitored and is among the options being considered by Hugo Viana for January. pic.twitter.com/os5r8qlggO — Sky Blues (@SkyBluesXtra) January 7, 2026

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : La vérité derrière la vente de Robinio Vaz

Mercato OM : Un accord imminent pour Branimir Mlacic !

À voir

Mercato : Le PSG veut faire une folie en Premier League !

Mercato OM : L’Arabie inflige un sale coup à Marseille !