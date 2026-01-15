Mercato OM : Deuxième vente en vue, Darryl Bakola à Chelsea

Après le transfert de Robinio Vaz à l’AS Rome, l’OM est en passe de boucler une deuxième vente cet hiver. Chelsea se positionne pour Darryl Bakola.

Mercato : Chelsea a un plan pour déloger Darryl Bakola de l’OM

L’Olympique de Marseille ne compte pas retenir des joueurs qui refusent de s’investir pleinement dans le projet sportif. Robinio Vaz peut en témoigner. Le jeune attaquant de 18 ans a refusé de prolonger son contrat à l’OM et a immédiatement fait ses valises. Il a été cédé à l’AS Rome contre une chèque de 25 millions d’euros.

Cette vente colossale permet à Pablo Longoria et à Medhi Benatia de financer le mercato. Un autre talent de l’OM risque aussi de connaitre le même sort. Il s’agit évidemment de Darryl Bakola. Le milieu de terrain de 18 ans ne parvient toujours pas à trouver un accord pour prolonger à l’OM.

Face à cette hésitation, inutile de voir la direction de l’Olympique de Marseille augmenter sa proposition. Darryl Bakola est clairement prié de prolonger son bail au plus vite. Dans le cas contraire, il continuera sa carrière sous d’autres cieux. Sachant que plusieurs cadors sont déjà à ses trousses.

Un prêt au RC Strasbourg

Le Borussia Dortmund, VfB Stuttgart ou encore Aston Villa tentent de le recruter. Mais c’est bien Chelsea qui tient la corde pour sa signature, indique Fussball Transfers. Les Blues ont même un plan bien précis pour Darryl Bakola. Cela implique son club partenaire, le RC Strasbourg.

L’actuel huitième de Premier League ambitionne de signer le prodige de l’OM avant de le prêter au RCSA pour le reste de la saison. Cela permettrait au joueur de poursuivre sa progression en Ligue 1 avant son départ. Chelsea se serait déjà renseigné sur la disponibilité de Darryl Bakola et son prix.

La direction de l’OM réclamerait un chèque d’environ 20 millions d’euros avant de céder son milieu de terrain. Ce montant semble accessible pour Chelsea, doté de moyens financiers imposants.

