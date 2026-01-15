Mercato OL : Quatre clubs italiens sur un gros coup à Lyon

L’OL ne compte toujours pas sur Orel Mangala, alors qu’il est remis de sa longue blessure et apte à rejouer. Un transfert se profile pour lui en Italie pendant ce mercato d’hiver.

L’OL a tenté de se débarrasser d’Orel Mangala en le prêtant à Everton

Prêté par Nottingham Forest à l’OL en janvier 2024, puis transféré définitivement en juillet 2024, Orel Mangala est une catastrophe industrielle pour le club rhodanien ! Son arrivée à Lyon a coûté 35 M€, soit 11,7 M€ pour le prêt payant et 23,4 M€ pour l’option d’achat. Et ce n’est pas tout ! Le club de Premier League conserve également un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert du milieu de terrain de 27 ans.

Sur le terrain, il n’a pas réussi à justifier cet important investissement réalisé par John Textor pour le recruter. Il n’avait joué que 12 matchs avant son départ à Everton, fin août 2024. En effet, l’Olympique Lyonnais avait tenté de se débarrasser d’Orel Mangala, en le prêtant aux Toffees en toute fin du mercato d’été, avec une option d’achat. Mais il s’est blessé gravement au genou (rupture du ligament croisé) en janvier 2025 et Everton n’a pas levé l’option d’achat.

Le milieu belge poussé vers la porte de sortie

Revenu à Lyon où son contrat est valide jusqu’en juin 2028, l’international Belge (23 sélections) est toujours indésirable. Il ne figure pas parmi les priorités de Paulo Fonseca et il n’entre pas dans le projet de la nouvelle direction du club. Michele Kang (présidente) et Michael Gerlinger (Directeur général) cherchent à se séparer de lui, à cause de son gros salaire, estimé à 300 000 € mensuel, soit 3,6 M€ par saison.

OL : La Fiorentina, l’AC Milan, Come et la Lazio s’intéresent à Mangala

Quatre clubs de Serie A en Italie pourraient aider l’OL sur ce coup. Selon les informations de Sportitalia, la Fiorentina, l’AC Milan, Come et la Lazio Rome sont sur les rangs pour recruter Orel Mangala. La Viola serait en pole position, alors que le club de la capitale a fait du joueur de Lyon sa priorité pour remplacer Mattéo Guendouzi, transféré au Fenerbahçe cet hiver.

Le Belge est enclin à quitter les Gones cet hiver, selon la presse italienne, mais ses prétendants devront convaincre l’Olympique Lyonnais. Le club de Lyon espère récupérer une grande partie du montant investi pour recruter l’ancien joueur de Forest. Il reste encore deux semaines avant la fermeture du mercato de janvier, mais le dossier Mangala devrait s’emballer dans les derniers jours.

