Coup de théâtre à l’OM : Un défenseur proche de la sortie

Après la vente de Robinio Vaz, d’autres départs sont attendus à l’OM. Et l’un d’entre eux pourrait en surprendre plus d’un. Ulisses Garcia se rapproche d’un retour en Suisse.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère brusquement. Le club phocéen a récemment conclu le transfert de Robinio Vaz à l’AS Rome pour 25 millions d’euros. Et d’autres ventes sont attendues à l’OM. Darry Bakola est notamment cité sur la liste des partants. Mais il n’est pas le seul.

Le cas d’Ulisses Garcia focalise aussi l’attention. Le latéral gauche suisse traverse une saison compliquée à l’OM. Il ne rentre pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi. La preuve ? Le joueur de 30 ans n’a disputé que six petites rencontres depuis le début de la saison.

Ce manque de temps de jeu précipite clairement son départ de l’OM. D’autant plus qu’Ulisses Garcia tient déjà une porte de sortie dans son pays d’origine. Transferfeed le confirme, le BSC Young Boys souhaite rapatrier son ancien défenseur.

Une solution pour compenser l’absence Jaouen Hadjam

Le club helvète cherche actuellement une solution d’urgence pour remplacer Jaouen Hadjam. Ce dernier a subi une opération à la cheville et est indisponible pour de longs mois. Son absence devra être vite comblée. Les Young Boys tentent ainsi de mettre la main sur Ulisses Garcia.

Le défenseur de l’OM pourrait retrouver une place de titulaire en Suisse et ainsi relancer sa carrière. Cette opération permettrait à l’OM de libérer de la masse salariale et faire de la place pour de nouveaux arrivants.

