Mercato : Ça chauffe à l’OM, un ailier italien approche

Grâce à la vente de Robinio Vaz, la direction de l’OM tente de recruter un ailier italien cet hiver. Mais Brenford joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Medhi Benatia fonce sur Matteo Cancellieri

L’Olympique de Marseille intensifie ses manœuvres sur le mercato. Sa priorité actuelle est de trouver un ailier performant, capable de concurrencer ou de suppléer Mason Greenwood. L’objectif ici est de maintenir une menace constante sur les défenses adverses.

C’est dans ce sens que la direction de l’OM a jeté son dévolu sur Matteo Cancellieri. L’ailier italien de 23 ans évoluant à la Lazio Rome. Il a réussi à inscrire 3 buts en 14 apparitions cette saison. Son profil créatif et sa capacité à éliminer ses vis-à-vis ont rapidement alerté les recruteurs phocéens, indiquent plusieurs médias italiens.

Attention à la concurrence de Brentford

L’OM n’est cependant pas seul sur ce coup. Outre l’intérêt de l’Eintracht Francfort, Brentford est déjà passé à l’action pour Matteo Cancellieri. Le club anglais aurait soumis une proposition de 15 millions d’euros pour son transfert. Cette offre sera-t-elle suffisante pour arracher sa signature ?

Pour le moment, la Lazio Rome maintient sa position. Elle attend au moins 18 millions d’euros avant de libérer son ailier polyvalent. L’OM a donc une chance à jouer dans ce dossier. Grâce aux 25 millions d’euros récupérés sur le départ de Robinio Vaz, les Olympiens possèdent des moyens s pour satisfaire les exigences romaines.

